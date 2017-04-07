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04. 07. 2017

В Киеве задержали грабителя банков, оставлявшего сладкое кассирам

В Киеве правоохранители задержали серийного разбойника, который 10 лет грабил банки. Чтобы компенсировать стресс кассиров, он оставлял сладости.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

"Поставили точку в "работе" серийного грабителя банков. За десять лет злоумышленник совершил более десятка таких преступлений: был осторожным и спокойным, демонстрировал оружие, но никогда ее не применял. Чтобы компенсировать стресс кассиров - оставлял сладости... Сам же признается в совершении 30-ти, поэтому впереди еще много работы", - подчеркнул Крищенко.

 
 
 
 

Как сообщал Корреспондент.net, 20 мая в Борисполе из банкомата похитили 1,5 миллиона гривен, злоумышленников задержали.

10 июня ночью в Буске Львовской области неизвестные подорвали банкомат в центральной районной больнице.

Источник: korrespondent.net
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