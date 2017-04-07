Россия готовит экстрадицию в Украину командира батальона ДНР

В аннексированном Крыму российская полиция задержала боевика ДНР Вадима Погодина, пишет Московский комсомолец.

Три года назад Погодин командовал батальоном ДНР под названием Керчь и носил одноименный позывной. Он участвовал в боях в Славянске, Краматорске и Донецком аэропорту. Погодина подозревают в убийстве 16-летнего украинского активиста Степана Чубенко.

Вадима Погодина задержали в Ялте 20 июня по подозрению в убийстве (ст. 115 УК) и похищении людей (ст. 146), после чего отправили в Симферопольское СИЗО. Отмечается, что накануне была рассмотрена и отклонена апелляция, чтобы оставить его в России.

Эта новость вызвала панику среди сепаратистов. Издание отмечает, что если Погодина выдадут Украине, то будет создан опасный для них прецедент.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Молдова передала Украине подозреваемую в пособничестве ЛНР. По данным СБУ, она участвовала в боях на стороне сепаратистов.

Источник: korrespondent.net