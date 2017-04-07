Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2017, вторник, 17:59
+20°C
Завтра +19°C
+20°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
04. 07. 2017

Россия готовит экстрадицию в Украину командира батальона ДНР

В аннексированном Крыму российская полиция задержала боевика ДНР Вадима Погодина, пишет Московский комсомолец.

Три года назад Погодин командовал батальоном ДНР под названием Керчь и носил одноименный позывной. Он участвовал в боях в Славянске, Краматорске и Донецком аэропорту. Погодина подозревают в убийстве 16-летнего украинского активиста Степана Чубенко.

Вадима Погодина задержали в Ялте 20 июня по подозрению в убийстве (ст. 115 УК) и похищении людей (ст. 146), после чего отправили в Симферопольское СИЗО. Отмечается, что накануне была рассмотрена и отклонена апелляция, чтобы оставить его в России.

Эта новость вызвала панику среди сепаратистов. Издание отмечает, что если Погодина выдадут Украине, то будет создан опасный для них прецедент.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Молдова передала Украине подозреваемую в пособничестве ЛНР. По данным СБУ, она участвовала в боях на стороне сепаратистов.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.