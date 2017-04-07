Ирландский премьер встретил Трюдо в "канадских" носках

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар встретил главу правительства Канады Джастина Трюдо в красных носках с канадскими символами - кленовыми листьями и конными полицейскими. Трюдо известен своей любовью к ярким носкам, и Варадкар решил подыграть ему.

Трюдо приехал в Ирландию с трехдневным визитом. Он стал первым высокопоставленным гостем из-за рубежа, которого принимает Варадкар.

Лео Варадкар надел носки с символами Канады - кленовыми листьями и конными полицейскими

Лидеры обсудят взаимную торговлю. Основным вопросом на переговорах будет реализация соглашения о свободной торговле, которого ЕС и Канада подписали в октябре 2016 года.

Трюдо приехал в Дублин с женой Софи Грегуар и младшим сыном Адрианом. Он планирует также встретиться с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом. В конце неделе канадский премьер отправится на саммит "большой двадцатки" в Гамбург.

Визит Трюдо в Ирландию обсуждался в мае, когда предшественник Варадкара - Энда Кенни - встретился с премьером Канады в Монреале. Тогда Трюдо надел носки с символикой киносаги "Звездные войны".

Отметим, Джастин Трюдо известен своей любовью к ярким носкам со смыслом. Недавно, во время гей-парада в Торонто Трюдо надел носки с ЛГБТ-символикой.

Источник: korrespondent.net