Италия требует от посла Австрии объяснений по размещению войск на границе

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла Австрии в Риме после того, как Вена заявила о намерении развернуть военных на границе, чтобы остановить наплыв мигрантов. Об этом сообщает издание ANSA во вторник, 4 июля.

"Министерство иностранных дел Италии в Риме подчеркнуло в заявлении, что посол Австрии в Риме Рене Поллитцер во вторник утром был вызван Генеральным секретарем министерства, послом Элизабеттой Беллони, после заявлений австрийского правительства о развертывании войск на перевале Бреннер", – говорится в сообщении.

Ранее в министерстве обороны Австрии сообщили о готовности развернуть до 750 военнослужащих на австрийско-итальянской границе на перевале Бреннер, если поток мигрантов из Италии не уменьшится.

Напомним, в конце марта власти Австрии вдвое увеличили выплаты мигрантам, находящимся в стране, которые добровольно готовы вернуться к себе на родину.

Недавно главы государств и правительств 28 стран Евросоюза подтвердили готовность "использовать все возможные рычаги", чтобы оказать давление на государства, противодействующие возвращению на их территорию незаконных мигрантов.

Источник: korrespondent.net