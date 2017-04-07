Лента RSS
Подписаться на ленту
04 июля 2017, вторник, 19:30
+20°C
Завтра +19°C
+20°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
04. 07. 2017

Италия требует от посла Австрии объяснений по размещению войск на границе

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла Австрии в Риме после того, как Вена заявила о намерении развернуть военных на границе, чтобы остановить наплыв мигрантов. Об этом сообщает издание ANSA во вторник, 4 июля.

"Министерство иностранных дел Италии в Риме подчеркнуло в заявлении, что посол Австрии в Риме Рене Поллитцер во вторник утром был вызван Генеральным секретарем министерства, послом Элизабеттой Беллони, после заявлений австрийского правительства о развертывании войск на перевале Бреннер", – говорится в сообщении.

Ранее в министерстве обороны Австрии сообщили о готовности развернуть до 750 военнослужащих на австрийско-итальянской границе на перевале Бреннер, если поток мигрантов из Италии не уменьшится.

Напомним, в конце марта власти Австрии вдвое увеличили выплаты мигрантам, находящимся в стране, которые добровольно готовы вернуться к себе на родину.

Недавно главы государств и правительств 28 стран Евросоюза подтвердили готовность "использовать все возможные рычаги", чтобы оказать давление на государства, противодействующие возвращению на их территорию незаконных мигрантов.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.