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04. 07. 2017

Медведчук прокомментировал ситуацию с квотами для Украины

В Евросоюзе пожелания и требования Украины внимательно выслушивают и… принимают к сведению. Так прокомментировал вопрос увеличения Евросоюзом квот для украинского бизнеса лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук. Он напомнил, что если изначально речь шла о возможности увеличения квот на пшеницу еще на 100 тыс. тонн в год, то сейчас – только на 65 тыс. тонн.

"По томатам обещали увеличение на 5 тыс. тонн, а сейчас – на 3 тыс. тонн и т.д. Мочевина и вовсе удалена из этого перечня – расширение квот по ней даже не рассматривается. То есть, если эти, с позволения сказать, дополнительные "преференции" и будут в конечном итоге предоставлены Киеву, они окажутся столь незначительным, что вряд ли смогут оказать позитивное влияние на украинскую экономику", – уверен Медведчук.

По его мнению, теперь большинство украинцев понимают: идея экономического прорыва за счет экономической интеграции с ЕС оказалась утопической.

"А потому сегодня для Украины критически важно запустить экономику, обеспечить заказами промышленные предприятия, нарастить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, создать рабочие места… Но это возможно лишь при условии возврата наших товаропроизводителей на рынки стран СНГ и России, развития торгово-экономического сотрудничества с нашими действительно проверенными стратегическими партнерами", – считает Медведчук.

Напомним, сегодня Европейский парламент поддержал решение о введении временных торговых преференций для Украины, теперь оно должно быть утверждено Советом ЕС.

Источник: korrespondent.net
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