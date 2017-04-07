Дело Полякова первым развалится из-за отсутствия доказательств – эксперт

НАБУ и прокуратура могут попасть в неприятную историю из-за подготовки сфабрикованных представлений на снятие неприкосновенности с народных депутатов. Об этом в комментарии для From-ua.com заявил политолог Кость Бондаренко.

"Теперь, после заявлений президента, очевидно, что пакет из пяти представлений был подготовкой для политической атаки на институт депутатской неприкосновенности", – сказал он.

Бондаренко считает, что судя по опубликованным документам, доказательная база в представлениях является весьма сомнительной.

"Первым, видимо еще в регламентном комитете, развалится "дело Полякова". Для доказательства факта коррупции нужна цепочка: должностное лицо требует взятку – потом лицо получает взятку – потом чиновник принимает юридическое решение на выполнение обещаний. Вместо этого фабула дела описывает попытки спецагента уговорить помощницу народного депутата внести поправки. Фактов раздачи средств 226 народным депутатам за голосование за поправку не приводится. Все остальные эпизоды с ношением сумки с 200 тысячами по киевским ресторанам депутату Полякову даже не привязывают, дела Бориса Розенблата и Полякова разделяют даже самые детективы", – отметил Бондаренко.

Он напомнил, что не так давно "Верховная Рада декриминализировала должностные экономические преступления, которые больше похожи на профессиональные ошибки". Политолог предполагает, что "скоро Рада легализует лоббизм, и тогда все эти внесения поправок, круглые столы и информационные кампании просто станут частью украинской политики".

"Что касается обвинений депутатов в незаконном обогащении – эта статья вообще не работает, за два года ее действия еще никто не был осужден. Так что все эти представления – только не совсем удачный пиар директора НАБУ и Генпрокурора. Таким же пиаром было прошлое представление на Вадима Новинского. Верховная Рада сняла с него неприкосновенность еще в прошлом году, и с тех пор никаких подозрений предъявлено не было, дело неожиданно разваливается", – сказал Бондаренко.

"НАБУ должно было сосредоточиться на миллиардных схемах системной коррупции, а не пытаться подбросить помощнице депутата 7 тысяч долларов для решения каких-то саморекламных или персональных задач", – порекомендовал эксперт.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого из фракции Воля народа.

Накануне такое же решение было принято в отношении нардепа Евгения Дейдея от Народного фронта.

Источник: korrespondent.net