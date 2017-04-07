Из-за вируса переселенцы остались без документов

Из-за недавней хакерской атаки с помощью вируса Petya, управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) временно не могут выдавать переселенцам документы, подтверждающие их статус временно перемещенного лица. Об этом сообщается на странице Донбасс SOS в Facebook.

"Последние несколько дней наша горячая линия принимает массу звонков от переселенцев, которые уже неделю не могут получить справку временно перемещенного лица (ВПЛ) – в УТСЗН говорят, что "не работают базы", – отмечатся в сообщении.

Специалисты управлений как и раньше принимают от переселенцев заявления на получение справки, но теперь назначают время, когда этот документ можно будет получить.

Такая ситуация сложилась в Славянске, Бахмуте, Торецке, Покровске и в Марьинском районе Донецкой области, в Северодонецке, Лисичанске, Станице Луганской Луганской области. В Днепропетровской области справки не выдают не работала в Межевом, Покровском, Петропавловке, Терновцах, Кривом Роге, Першотравенске и Пятихатках.

"Также были сообщения о нефункционировании единой информационной базы ВПЛ в ряде городов и районов Харьковской и Запорожской областей. На сегодня перестали осуществлять прием ВПЛ УТСЗН в г. Мариуполе и Никольском районе Донецкой области", – говорится в сообщении.

Чиновники утверждают, что в этих проблемах виноват вирус Petya.A: после хакерской атаки в прошлый вторник сервера Минсоцполитики до сих пор "лежат".

"Все наши попытки дозвониться в министерство и узнать, сколько же еще времени понадобится на восстановление адекватной работы базы, к сожалению, не увенчались успехом", – отметили в Донбасс SOS.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее киберполиция Украины дала советы, как восстановить данные после атаки вируса Petya.A.

Источник: korrespondent.net