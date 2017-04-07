Новейший фрегат России впервые вошел в Черное море

Современный российский фрегат Адмирал Эссен завершил поход в Средиземноморье. Сегодня корабль прошел проливы Дарданеллы и Босфор и впервые вошел в акваторию Черного моря, пишет Интерфакс со ссылкой на специализированные порталы.

Российский фрегат проходил Босфор в сопровождении катера турецкой береговой охраны.

Отметим, что в начале мая Адмирал Эссен вошел в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море в рамках межфлотского перехода с Балтийского на Черноморский флот.

Как сообщал Корреспондент.net, 23 июня фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров, а также подводная лодка Краснодар запустили крылатые ракеты по позициям ИГИЛ в Сирии. Минобороны РФ назвало запуск шести ракет Калибров "массированным ударом".

Источник: korrespondent.net