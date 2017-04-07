Половина Луцка обесточена из пожара на подстанции

Сегодня в Луцке в результате пожара на трансформаторной подстанции оказалась обесточена половина города. На улицах остановился электротранспорт, возникли заторы, передает ГСЧС.

"В 12:53 на пункт связи оперативно-координационного центра Управления ГСЧС в Волынской области поступило сообщение о пожаре на трансформаторной электроподстанции в Луцке, которая расположена в старом городе возле Центрального рынка", – говорится в сообщении.

На место возгорания были направлены дежурные караула Государственной пожарно-спасательной части №1, части специальной пожарной техники, автомобиль газодымозащитной службы и дежурная смена оперативно-координационного центра, аварийная бригада энергетиков и карета скорой помощи.

"Подразделения службы "101" прибыли к месту пожара в 13:00, но стволы на тушение пожара были поданы в 13:21 после отключения электроснабжения и официального разрешения энергетиков. В 13:45 пожар локализован, в 14:07 – ликвидировано возгорания", – отметили в ГСЧС.

Всего к борьбе с огнем были привлечены шесть единиц специальной пожарной техники и около 20 человек. Сейчас на подстанции работают несколько бригад электриков.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне произошел пожар на нефтебазе в городе Золочев в Харьковской области.

Источник: korrespondent.net