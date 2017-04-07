3500 гривен с каждого. Новые проблемы Приватбанка

Приватбанк был национализирован 21 декабря прошлого года.

Как выяснилось, тогда собственники банка обращались к премьер-министру и в Национальный банк с просьбой о национализации. В свою очередь, они тоже брали на себя определенные обязательства, однако ни одно из них не выполнили.

Теперь власть намерена конфисковать имущество бывших собственников Привата в качестве компенсации долгов.

Получится ли что-то взыскать у Игоря Коломойского и компании, разбирался Корреспондент.net.

Обещания Коломойского

Министерство финансов опубликовало письма бывших акционеров Привата Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые они отправляли Владимиру Гройсману и Валерии Гонтаревой накануне национализации.

В письмах прописаны главные обязательства бывших владельцев, которые они согласились выполнять. Об этом свидетельствуют подписи Коломойского и Боголюбова под текстом. Одно из важных обязательств - реструктуризация кредитов связанных с группой "Приват" компаний перед национализированным Приватбанком.

Два дня назад, 1 июля, истек срок, когда экс-акционеры ПриватБанка должны были реструктуризировать кредиты связанных с ними компаний. Они этого не сделали.

Вместо этого в июне Коломойский подал в суд серию исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

Будут взыскивать

"Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) не выполнили взятые на себя обязательства", - констатируют в НБУ.

"Таким образом, сейчас государство и Приватбанк перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены", - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, банковская процедура будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании.

Что могут забрать?

Финансовый аналитик Сергей Фурса полагает, что процесс взыскания с Коломойского и Боголюбова будет сложным и муторным. Забрать необходимо активы на 500 млн долларов личных гарантий, который нынче остались в банке, так и для компенсации всех потерь украинских налогоплательщиков.

“Учитывая, как сильно вовлечен МВФ в данный процесс, а также значит и государственный департамент США, а также тот факт, что уходили доллары, можно предположить, что все все знают. Где и что лежит. И сколько лежит”, - отметил эксперт.

По его мнению, разборки с Приватом будут очередным серьезным тестом для государства.

“В Украине могут быть конфискованы ферросплавные заводы, Укрнафта, сети заправок и телеканал 1+1. В мире - горнолыжные курорты в Австрии (Буковель уже может считаться государственным) и недвижимость в Британии”, - полагает Фурса.

Уголовные дела

Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

"Прежде всего, сразу после обращения главы праления банка Александра Шлапака о совершенном преступлении были наложены аресты на ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур - более 700 объектов недвижимости ООО Приватофис", - сказал Луценко.

По его словам, ГПУ в течение последних недель активно допрашивает членов кредитного комитета Приватбанка.

"Готовятся подозрения. Также ГПУ изучает документы и допрашивает ряд работников Нацбанка, которые должны были контролировать процессы в Приватбанке", - добавил Луценко.

По данным правоохранителей, 15 и 16 декабря 2016 года, за несколько дней до приватизации, бывшее руководство банка заключило с компанией Claresholm Marketing Ltd, которая признана связанной с Приватбанком, кредитные договора на сумму 389 млн долларов, 60 млн евро и отразило задолженность в балансе банка.

Также 16 декабря экс-служащими Приватбанка заключен договор с ООО "Новафарм" на сумму 3,2 млрд гривен, и дополнительное соглашение с ОАО СК "Ингосстрах" с указанием сумм начисления индексированного вознаграждения на сумму более 136 млн гривен, которые также признаны связанными с банком лицами.

То есть все эти деньги из банка были выведены.

Ответ Коломойского

Игорь Коломойский, в свою очередь, подали ряд исков в суд к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерству финансов и Приватбанку.

Об этом свидетельствует определение Окружного административного суда Киева.

В данном иске Коломойский просит признать противоправным и отменить некое решение.

Какое именно решение пытается оспорить Коломойский, в определении не уточняется. Суд назначил заседание по данному иску на 18 июля.

Что будет с банком?

Премьер Владимир Гройсман утверждает, что стабильности Приватбанка ничего не угрожает.

"Стабильности Приватбанка сегодня ничего не угрожает. Он является абсолютно стабильным банком", - сказал Гройсман.

По его словам, аудиторы должны предоставить финальный отчет, после чего будет решение о действиях в отношении бывших владельцев банка.

Из нашего кошелька

Напомним, что государство потратило на спасение Приватбанка 5% ВВП, а каждый украинец заплатил по 3500 гривен.

Особо недовольны этим люди, которые не являются вкладчиками Привата.

С другой стороны, по мнению экспертов, 5% ВВП - это большая, но адекватная цена за стабильность финансового рынка. Банкротство Приватбанка могло бы привести к уличным беспорядкам, правительственному кризису, девальвации гривны и других вещям, которые могли бы забрать у страны и более 5% ВВП.

Источник: korrespondent.net