Госкино запретило украинский сериал и российский фильм

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показывать в стране сериал Офицерские жены и фильм Задача особой важности. Операция Тайфун. Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.

По информации ведомства, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Госкино с просьбой рассмотреть на заседании экспертной комиссии по вопросам кино вопрос о соблюдении действующего законодательства в демонстрации сериала Офицерские жены (реж. Д. Петрунь, Украина, 2015) и фильма Задача особой важности. Операция Тайфун (реж. П. Амелин, Россия, 2013).

По результатам просмотра, экспертная комиссия большинством голосов приняла решение аннулировать прокатные удостоверения на право распространения и демонстрирования и отменить государственную регистрацию вышеупомянутых произведений как содержащих нарушения ст.15-1 закона О кинематографии.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Украине запретили российский сериал Танкист. По информации Госкино, этот сериал попытались выдать за белорусский.

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Источник: korrespondent.net