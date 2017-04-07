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04. 07. 2017

Ле Пен готовит реформу своей партии

Лидер ультраправой французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен намерена провести глубокую реформу своей политической силы, включая изменение ее названия. Об этом сообщает AFP.

"Есть много вещей, которые нужно изменить, но, прежде всего, мы должны проконсультироваться с членами нашей партии", – сказала Ле Пен.

По ее словам, осенью всем членам Национального фронта будет отправлена анкета с перечнем вопросов. Результаты этого опроса послужат основой для "восстановления" партии на съезде в марте 2018 года.

Как сообщал Корреспондент.net, партия Марин Ле Пен потерпела фиаско на недавних парламентских выборах во Франции. Национальный фронт получил только восемь мест в законодательном органе страны.

Напомним, в июне Европарламент лишил депутатского иммунитета Марин Ле Пен и ее отца Жана-Мари Ле Пена.

Источник: korrespondent.net
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