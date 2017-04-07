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04. 07. 2017

Обнародованы доказательства против нардепа Дейдея

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) категорически несогласны с решением регламентного комитета Верховной Рады, который признал необоснованным представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Евгения Дейдея из фракции Народный фронт.

"Вся доказательная база, полученная детективами НАБУ законно под процессуальным руководством прокуроров САП, вполне достаточна для принятия решения о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности", – говорится в совместном заявлении НАБУ и САП.

Ведомства подчеркивают, что лишение депутата неприкосновенности является необходимым условием для продолжения досудебного следствия и вручения Дейдею уведомления о подозрении.

На сайте НАБУ опубликованы фрагменты из видеозаписей допроса одного из свидетелей – предпринимателя Игоря Линчевского, записей его телефонных разговоров, а также подробная схема анализа структуры официальных доходов и расходов Дейдея и его супруги. Все эти материалы были предоставлены 3 июля членам регламентного комитета.

Фото: НАБУ
 

Как сообщал Корреспондент.net, нардепа Евгения Дейдея обвиняют в незаконном обогащении на сумму 4,95 млн гривен. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в ходе заседания регламентного комитета.

Источник: korrespondent.net
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