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04. 07. 2017

Египет продлил режим чрезвычайного положения

Сегодня парламент Египта одобрил решение президента Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси о продлении чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Палаты представителей Али Абделаала.

"Причины, по которым было объявлено чрезвычайное положение, все еще существуют, и поэтому его необходимо продлить", – сказал он в ходе выступления.

Напомним, парламент Египта единогласно одобрил трехмесячное чрезвычайное положение в апреле, расширив полномочия властей, после двух взрывов в церквях христиан-коптов в городах Александрия и Танта. Тогда погибли 43 человека, более 100 получили ранения.

Позже в мае террористы расстреляли из пулеметов автобус, перевозивший группу коптов. Жертвами нападения стали 23 человека, еще 25 получили ранения.

Как сообщал Корреспондент.net, МИД Украины настойчиво рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Египет.

Источник: korrespondent.net
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