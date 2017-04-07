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04. 07. 2017

Архив СБУ: Семья Шухевича получала деньги и продукты от немцев

Служба безопасности Украины сегодня по случаю 110-й годовщины со дня рождения командующего УПА Романа Шухевича обнародовала документы, посвященных его жизни и деятельности. Большинство из них неизвестны не только широкой публике, но и исследователям, сообщает пресс-служба ведомства.

В документах есть и протокол допроса жены Шухевича – Натальи, которая рассказала НКВД о неизвестных широкой публике эпизодах своей жизни с командующим УПА.

Так, в обнародованных документах Наталья Шухевич рассказала, что во время своего пребывания во Львове в 1942 году никакой помощи от мужа не было, однако полгода она получала продукты питания на себя и детей как семья военнослужащего немецкой армии.

Также Наталья рассказала на допросе о том, что по ее личному ходатайству через местные немецкие власти она получила 3 тысячи польских злотых для воспитания детей. Это было в конце 1942 или в начала 1943 года.

"После ухода Шухевича из немецкой армии снабжения продуктами меня лишили", – говорится в протоколе допроса.

Часть допроса Натальи Шухевич. Фото: СБУ
 

Как сообщал Корреспондент.net, в июне cуд остановил переименование киевского проспекта Ватутина в Шухевича.

Источник: korrespondent.net
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