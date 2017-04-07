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04. 07. 2017

Лондон выделит Киеву финпомощь на 40 млн фунтов

Финансовые обязательства Великобритании в рамках помощи Украине в 2017-2018 годах составляют 40 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщила британский посол в Украине Джудит Гоф, в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы работаем на ежегодных циклах финансирования, и финансовый год идет между годами. На завершающийся в марте 2017-18 финансовый год наше обязательство составляет около 40 млн фунтов стерлингов", – сказала Гоф.

По ее словам, эта сумма включает техническую помощь в проведении реформ, гуманитарную помощь и военную подготовку, которая направлена на поддержку Вооруженных сил Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте стало известно, что Великобритания удвоит помощь на оборону Украины. Однако сумма выделенных средств тогда не называлась.

Bloomberg: МВФ отложил выделение транша Украине

Источник: korrespondent.net
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