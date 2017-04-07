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04. 07. 2017

Парламент Франции продлил режим ЧС в стране

 
Сенат Франции во вторник, 4 июля, в шестой и последний раз проголосовал за продление режима чрезвычайной ситуации в стране, сообщает Agence France-Presse.
 
За поддержку продления выступили 312 сенаторов, против проголосовали 24 человека.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что режим ЧС будет снят осенью. Это должно произойти до 1 ноября 2017 года.

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Напомним, режим ЧС был введен на территории Франции после терактов 13 ноября 2015 года. В середине декабря 2016 года парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов.

Источник: korrespondent.net
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