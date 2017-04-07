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04. 07. 2017

В Киеве ответили на заявление МИД Польши о Бандере

 
Слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского относительно Степана Бандеры вредят отношениям между двумя странами. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский в интервью телеканалу 112 Украина.
 
По его словам, заявление Варшавы об исторических разногласиях с Киевом является несвоевременным. 
 
"Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружелюбными и вредными для двусторонних украинско-польских отношений. Без всякого сомнения такие слова требуют реакции украинского МИД, я надеюсь, что наше внешнее политическое ведомство вызовет посла республики Польша для объяснений по поводу высказываний главы внешнеполитического ведомства этой страны, или же наш посол Дещица совершит визит в министерство и тоже потребует соответствующих объяснений", – сказал Лубкивский.
 
Дипломат также отметил, что до вступления Украины в Евросоюз еще далеко. "Пройдет много времени, и, очевидно, изменится еще не один Ващиковский и ситуация будет меняться", – добавил он.

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Напомним, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что 
Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Евросоюз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. "Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете", – подчеркнул глава польского МИД.

Источник: korrespondent.net
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