В Киеве ответили на заявление МИД Польши о Бандере

Слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского относительно Степана Бандеры вредят отношениям между двумя странами. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский в интервью телеканалу 112 Украина.

По его словам, заявление Варшавы об исторических разногласиях с Киевом является несвоевременным.

"Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружелюбными и вредными для двусторонних украинско-польских отношений. Без всякого сомнения такие слова требуют реакции украинского МИД, я надеюсь, что наше внешнее политическое ведомство вызовет посла республики Польша для объяснений по поводу высказываний главы внешнеполитического ведомства этой страны, или же наш посол Дещица совершит визит в министерство и тоже потребует соответствующих объяснений", – сказал Лубкивский.

Дипломат также отметил, что до вступления Украины в Евросоюз еще далеко. "Пройдет много времени, и, очевидно, изменится еще не один Ващиковский и ситуация будет меняться", – добавил он.



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Напомним, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что

Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Евросоюз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. "Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете", – подчеркнул глава польского МИД.

Источник: korrespondent.net