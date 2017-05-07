Запуск северокорейской ракеты: США потребовали созвать Совбез ООН

США запросили провести закрытую встречу Совета Безопасности ООН из-за последних ракетных испытаний КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя делегации США в ООН.

По его словам, встреча может состояться в среду, 5 июля.

Напомним, 4 июля Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. По информации СМИ, ракета пролетела 930 километров и упала в особой экономической зоне Японии.



Трамп пошутил над запуском ракеты КНДР

В США полагают, что КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая теоретически может достичь территории Аляски.

Источник: korrespondent.net