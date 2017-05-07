Гройсман во время визита в Лондон встретится с Мэй

Премьер-министр Владимир Гройсман 5-7 июля осуществит визит в Великобританию, где примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках визита также запланирована встреча с премьер-министром Терезой Мэй.

"Глава правительства Украины примет участие в заседании Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития и встретится с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти", – говорится в сообщении.

6 июля Гройсман примет участие в пленарном заседании конференции по вопросам реформ в Украине. Программой визита предусмотрена совместная пресс-конференция с госсекретарем Великобритании по иностранным делам Борисом Джонсоном.

Кроме того, запланированы встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, председателем и членами парламентской группы по связям с Верховной Радой Украины, с лидерами британского бизнеса.

7 июля глава Гройсман примет участие в инвестиционной конференции Dragon Capital, даст интервью ряду ведущих средств массовой информации, встретится с лидерами украинской общины и духовенства.



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Напомним, в мае Гройсман нанес официальный визит в Израиль.

Источник: korrespondent.net