КНДР пригрозила США ракетным ударом

Северная Корея объявила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести большую ядерную боеголовку, передает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание недавно разработанной ракеты дополнило возможности Пхеньяна относительно стратегического вооружения, включающего в себя атомные и водородные бомбы.

Он также подтвердил намерение Северной Кореи разработать ракету, которая могла бы ударить по материковой части США в текущем году, отмечает Bloomberg.

Напомним, 4 июля Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. По информации СМИ, ракета пролетела 930 километров и упала в особой экономической зоне Японии.



Запуск северокорейской ракеты: США потребовали созвать Совбез ООН

США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных запусков. Ранее Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

Источник: korrespondent.net