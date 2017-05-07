Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2017, среда, 04:38
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
05. 07. 2017

КНДР пригрозила США ракетным ударом

Северная Корея объявила об испытании межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести большую ядерную боеголовку, передает Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание недавно разработанной ракеты дополнило возможности Пхеньяна относительно стратегического вооружения, включающего в себя атомные и водородные бомбы.

Он также подтвердил намерение Северной Кореи разработать ракету, которая могла бы ударить по материковой части США в текущем году, отмечает Bloomberg.

Напомним, 4 июля Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. По информации СМИ, ракета пролетела 930 километров и упала в особой экономической зоне Японии.

Запуск северокорейской ракеты: США потребовали созвать Совбез ООН

США требуют от КНДР прекращения ядерных и ракетных запусков. Ранее Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.