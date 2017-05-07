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05. 07. 2017

США и Южная Корея провели совместные испытания ракет

США и Южная Корея провели совместные учебные ракетные стрельбы в ответ на запуск баллистической ракеты в КНДР, сообщает CNN.

Ракеты запускали в территориальные воды Южной Кореи вдоль Восточного побережья. Испытания ракет стали ответом на угрозу со стороны Северной Кореи.

"Вместе с Республикой Корея мы провели совместное мероприятие, чтобы продемонстрировать нашу точность огневой способности", – заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

Напомним, 4 июля Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты. По информации СМИ, ракета пролетела 930 километров и упала в особой экономической зоне Японии.

США направили ядерные бомбардировщики к КНДР

США запросили провести закрытую встречу Совета Безопасности ООН из-за последних ракетных испытаний КНДР. 

Источник: korrespondent.net
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