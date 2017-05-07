Огромный портрет Путина появился на поле в Италии

Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга создал на поле портрет президента России Владимира Путина. Свою работу он посвятил предстоящему саммиту Большой двадцатки в Гамбурге, передает ANSA.

Поле Гамбарина находится в городе Кастаньяро (провинция Верона). По словам фермера, его вдохновила новость о том, что на саммите G20 Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.





Неизвестные вывесили портрет Путина на мосту в Нью-Йорке

В прошлом году, за несколько недель до выборов президента США, Гамбарин создал на поле портрет Трампа.

Источник: korrespondent.net