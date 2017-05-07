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05. 07. 2017

Огромный портрет Путина появился на поле в Италии

 
Итальянский фермер Дарио Гамбарин с помощью трактора и плуга создал на поле портрет президента России Владимира Путина. Свою работу он посвятил предстоящему саммиту Большой двадцатки в Гамбурге, передает ANSA. 
 
Поле Гамбарина находится в городе Кастаньяро (провинция Верона). По словам фермера, его вдохновила новость о том, что на саммите G20 Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
 


Неизвестные вывесили портрет Путина на мосту в Нью-Йорке
 
В прошлом году, за несколько недель до выборов президента США, Гамбарин создал на поле портрет Трампа.

Источник: korrespondent.net
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