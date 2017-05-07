ОБСЕ обнаружила на Донбассе неотведенные гаубицы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали в неподконтрольных властям районах Донецкой области шесть гаубиц "Гвоздика". Об этом говорится отчете миссии по состоянию на 19:30 3 июля, опубликованном 4 июля.

"Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении от 16 октября 2015 года. В контролируемых районах ДНР за (определенными) координатами отвода СММ увидела шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", – говорится в отчете.

Также отмечается, что наблюдатели не смогли попасть в два места размещения отведенного тяжелого вооружения на территории подконтрольной ДНР из-за ограничений в области безопасности, но смогли увидеть это вооружение с определенного расстояния.

Вместе с тем, сообщается, что, по доступным СММ данным воздушного наблюдения, 26 июня было обнаружено 14 бронетранспортеров, 8 из которых были замечены впервые, а также 21 военный грузовик вблизи города Кальмиусское (в 42 км к юго-востоку от Донецка).



ОБСЕ: Сепаратисты нарушают соглашения

Напомним, ранее миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о технике, которая двигалась возле границы с Россией.

Источник: korrespondent.net