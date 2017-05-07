Катар дал ответ на ультиматум арабских стран

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет опубликовали совместное заявление о получении ответа Катара на выдвинутые ими требования, сообщает телеканал Al Arabia.

"Четыре страны получили ответ Катара при посредничестве Кувейта перед окончанием продленного срока (действия ультиматума – ред.), который запросил его высочество шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, эмир Кувейта. Совместный ответ будет обнародован своевременно", – говорится в совместном заявлении.

Напомним, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару. Документ содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций и пр.



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Катар отвергает обвинения арабских соседей, заявляя, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены.

Источник: korrespondent.net