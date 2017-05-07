Джемилев в Турции встретился с Эрдоганом

Лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев во вторник, 4 июля, встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает агенство Anadolu.

Встреча прошла в президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.

В пресс-службе Меджлиса отметили, что Джемилев рассказал Эрдогану о текущей ситуации в Крыму, сложившейся с правами человека в связи с преследованиями крымских татар и других граждан Украины.

"Лидер крымских татар отметил необходимость безотлагательного освобождения всех политических заключенных Кремля и отмены запрета на въезд в Крым представителям Меджлиса крымскотатарского народа", – говорится в заявлении.





Джемилев: 20 тысяч татар покинули Крым Отмечается, что Эрдоган заверил, что власти Турции "принимают меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами. Президент Турецкой Республики подтвердил готовность поддержать инициативу Меджлиса крымскотатарского народа по строительству в Киеве центральной мечети, чтобы знаменовать единство мусульман Украины".

Напомним, ранее прокуратура Крыма начала расследование из-за запрета Мустафе Джемилеву въезжать на полуостров.

Источник: korrespondent.net