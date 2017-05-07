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05. 07. 2017

Джемилев в Турции встретился с Эрдоганом

 
Лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев во вторник, 4 июля, встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает агенство Anadolu.
 
Встреча прошла в президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.
 
В пресс-службе Меджлиса отметили, что Джемилев рассказал Эрдогану о текущей ситуации в Крыму, сложившейся с правами человека в связи с преследованиями крымских татар и других граждан Украины.
 
"Лидер крымских татар отметил необходимость безотлагательного освобождения всех политических заключенных Кремля и отмены запрета на въезд в Крым представителям Меджлиса крымскотатарского народа", – говорится в заявлении. 
 
Отмечается, что Эрдоган заверил, что власти Турции "принимают меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами. Президент Турецкой Республики подтвердил готовность поддержать инициативу Меджлиса крымскотатарского народа по строительству в Киеве центральной мечети, чтобы знаменовать единство мусульман Украины".

Джемилев: 20 тысяч татар покинули Крым
 
Напомним, ранее прокуратура Крыма начала расследование из-за запрета Мустафе Джемилеву въезжать на полуостров.

Источник: korrespondent.net
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