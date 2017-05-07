Джемилев в Турции встретился с Эрдоганом

Лидер крымскотатарского народа и депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев во вторник, 4 июля, встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает агенство Anadolu.
Встреча прошла в президентском комплексе в Анкаре за закрытыми дверями и продолжалась 45 минут.
В пресс-службе Меджлиса отметили, что Джемилев рассказал Эрдогану о текущей ситуации в Крыму, сложившейся с правами человека в связи с преследованиями крымских татар и других граждан Украины.
"Лидер крымских татар отметил необходимость безотлагательного освобождения всех политических заключенных Кремля и отмены запрета на въезд в Крым представителям Меджлиса крымскотатарского народа", – говорится в заявлении.
Отмечается, что Эрдоган заверил, что власти Турции "принимают меры по недопустимости посещения крымских портов турецкими судами. Президент Турецкой Республики подтвердил готовность поддержать инициативу Меджлиса крымскотатарского народа по строительству в Киеве центральной мечети, чтобы знаменовать единство мусульман Украины".
Джемилев: 20 тысяч татар покинули Крым
Напомним, ранее прокуратура Крыма начала расследование из-за запрета Мустафе Джемилеву въезжать на полуостров.
Источник: korrespondent.net