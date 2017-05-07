Итоги 04.07: Страсти по Довгому, ультиматум Польши

Европарламент одобрил новые торговые преференции для Украины

Европейский парламент поддержал решение о введении временных торговых преференций для Украины. Торговые преференции будут введены на три года в качестве дополнения к соглашению о Зоне свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.

Ожидаются, что благодаря новым квотам, Украина сможет нарастить объемы торговли с ЕС дополнительно почти на 200 млн долларов.

В Украину поступила сыворотка от ботулизма

В Украине впервые с 2014 года появилась сыворотка от ботулизма. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Первую партию – 25 курсов лечения – канадского антитоксина предоставила Программа развития ООН. Этой партии хватит для 25 человек. Стоимость партии составляет 2,5 миллиона гривен, ее Украине предоставили в качестве гуманитарной помощи. Лекарство будет храниться на спецскладах Минздрава.

Обнародованы доказательства по делу о незаконном обогащении нардепа Дейдея

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура категорически несогласны с решением регламентного комитета Верховной Рады, который признал необоснованным представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Евгения Дейдея из фракции Народный фронт.

Правоохранители обнародовали доказательства по делу о незаконном обогащении нардепа.

Польша поставила Украине ультиматум из-за Бандеры

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Евросоюз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. "Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете", – подчеркнул глава польского МИД.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский заявил, что слова Ващиковского вредят отношениям между двумя странами. По его мнению, заявление Варшавы об исторических разногласиях с Киевом является несвоевременным.

Депутаты не поддержали обвинения ГПУ против Довгого

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа"). В комитете отметили, что представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности с Довгого содержит недостатки в части обоснования совершенных злоупотреблений.

Киевский метрополитен объявил о подорожании проезда

В 15 июля нынешнего года стоимость проезда в метро Киева подорожает на одну гривну и составит 5 гривен за разовую поездку, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

При пополнении карты на 50 поездок, стоимость проезда повысится только на 50 копеек – до 4,5 гривен.

Нафтогаз начал переговоры с Газпромом

Нафтогаз и Газпром провели серию переговоров относительно решений Стокгольмского арбитража. В Нафтогазе отметили, что переговоры проводятся в попытке прийти к соглашению относительно изменений к контракту и окончательных расчетов между сторонами в соответствии с решением арбитров. Переговоры проходят на нейтральной территории.

Источник: korrespondent.net