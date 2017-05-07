Штаб: Ситуация в АТО стабилизировалась

За сутки 4 июля 15 раз открывался огонь по позициям украинских защитников, при этом артиллерии или иного запрещенного минского соглашениями вооружения не применялось. Об этом сообщает штаб АТО.

На приморском направлении открывали огонь по оборонным укреплениям семь раз. В частности, вечером били по позициям украинских армейцев в районе Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино из стрелкового оружия. Вблизи Водяного - из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, еще утром и днем ​​применяли против защитников Гнутово и Лебединского автоматические станковые гранатометы.

На донецком направлении еще до рассвета открывался огонь по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Опытного и Зайцево из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, иногда - из вооружения БМП. Фактически на этих же участках линии боевого соприкосновения враждебные вооруженные провокации состоялись уже после захода солнца. Сначала открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским воинам, которые обороняют Авдеевку. Впоследствии, применив БМП и стрелковое оружие, обстреляли один из наших опорных пунктов вблизи Зайцево. Всего на этом направлении в течение минувших суток противник нарушал режим прекращения огня шесть раз.

На луганском направлении было спокойнее. Здесь нарушали "тишину" лишь дважды. В частности, еще днем ​​под вражеским огнем из гранатометов и БМП оказались наши укрепления вблизи н.п. Кряковка. А поздно вечером из стрелкового оружия различных калибров и подствольных гранатометов обстреляли одно из украинских подразделений неподалеку Станицы Луганской.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге активизировались снайперы.

Минобороны: Убытки Донбасса оцениваются в $50 млрд

Источник: korrespondent.net