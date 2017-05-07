СМИ: Российский военный Агеев находится в СИЗО

Российский военный Виктор Агеев, которого взяли в плен в ходе ликвидации диверсионной группы ЛНР, находится в СИЗО Старобельска. Об этом сообщает Громадське.

Агееву и трем другим сепаратистам, которые вместе с ним попали в плен, избрана мера пресечения по статье "террористический акт".

В СИЗО, комментируя информацию о его возможном ранении во время плена, сообщили, что со здоровьем Агеева все в порядке. Дело расследует следственный отдел управления СБУ в Луганской области, а процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Украины.

Он и трое его сообщников – граждан Украины, арестованы без права внесения залога.

Напомним, Агеев был взят в плен 24 июня под Желобком Луганской области. Его мать подтвердила журналистам, что после срочной службы тот остался служить российской армии по контракту.

Напомним, ранее СМИ озвучили подробности задержания диверсантов РФ.

Источник: korrespondent.net