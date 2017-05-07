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05. 07. 2017

СМИ: План Маршалла для Украины перешел к действиям

План экономической помощи для Украины и украинцев переходит от политических разговоров к конкретным действиям. Об этом в интервью Укринформу заявил экс-премьер Литвы, депутат литовского Сейма Андрюс Кубилюс.

“Я даже не надеялся что так быстро все будет продвигаться, то есть мы уже переходим от общей политической разговоры о этот план до конкретики, то кто будет разрабатывать те или иные проекты”,- заявил политик.

По его словам, группа литовских и украинских депутатов совместно побывала недавно в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, где провела интенсивные переговоры с политиками и представителями финансовых институтов.

“В Брюсселе мы настолько продвинулись вперед в этом плане, что начали обсуждать конкретные организационные вопросы. Например, кто будет описывать конкретные механизмы помощи, какой мандат должен получить Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк для того, чтобы на своем уровне работать над этим планом, что должен задекларировать Европарламент перед саммитом “Восточного партнерства”, который состоится в ноябре”,- подчеркнул экс-премьер Литвы.

Он отметил, что инициативная группа пытается использовать опыт Германии 1947 года, когда деньги, которые выделялись по “плану Маршала”, сосредоточивались, в частности, в банке KfW (немецкий государственный банк, основанный в 1948 году как составная часть “Плана Маршалла” - ред.).

“Речь идет о том, чтобы конкретная финансовая организация, которая получит финансы от ЕИБ или от других финансовых учреждений, смогла предоставлять эти деньги как кредиты малому и среднему бизнесу на гораздо лучших условиях по сравнению с теми, которые сейчас есть в Украине”, - констатировал Кубилюс.

Кубилюс подчеркнул, что проведена “очень удачная подготовительная работа”, которая дает возможность надеяться на обсуждение плана на саммите “Восточного партнерства” в ноябре в Брюсселе.

План Маршалла для Украины. Сколько дадут денег?

Источник: korrespondent.net
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