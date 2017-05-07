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05. 07. 2017

Россия продлила ответные санкции против Украины

Правительство России продлило срок действия санкций в отношении ряда стран, установивших санкции против РФ. Текст документа опубликован на сайте Кабмина России.

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России", - говорится в справке к постановлению.

Как сообщал Корреспондент.net, США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. В санкционный список добавлены 38 физических лиц и организаций.

МИД России пообещал ответить на новые санкции США

Источник: korrespondent.net
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