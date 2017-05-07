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05. 07. 2017

СМИ: НАТО готовит ответ на кибератаку

По сообщению The Times, глобальная кибератака прошлой недели была демонстрацией силы страны и заслуживает симметричного ответа, предупреждают киберспециалисты НАТО.

"Как сообщили эксперты НАТО, так называемая атака NotPetya, которая охватила правительственные информационно-технологические системы в Украине в преддверии Дня конституции страны и поразила еще 64 страны, является нарушением суверенитета Киева и заслуживает контрмер, включая саботаж. Киев обвинил Россию в атаке", - пишут авторы статьи Марк Бридж и Шон О'Нилл.

Томас Минарик, правовой эксперт Объединенного центра передовых технологий в области киберобороны НАТО, отметил: "Контрмеры могут заключаться, например, в кибероперации, саботирующей информационно-технологические системы нападающего государства, но их необязательно проводить киберсредствами".

По оценкам специалистов НАТО, хотя атака казалась простой, она была слишком комплексной и дорогостоящей, чтобы являться делом рук независимых хакеров. Они также исключают криминальное киберпреступление, так как хотя программа напоминала вирус Petya, у большинства жертв не было возможности выплаты выкупа в размере 300 долларов.

Эксперты полагают, что атака, скорее всего, была делом рук государства или группы хакеров, пользующихся поддержкой государства и стремящихся причинить крупномасштабный ущерб Украине.

Впрочем, специалисты НАТО не возлагают вину ни на одну страну, но исключают причастность Северной Кореи, которую службы безопасности обвинили в осуществлении кибератаки WannaCry в прошлом месяце.

"Более сложная и дорогостоящая кампания NotPetya похожа на декларацию власти, демонстрацию обретенной разрушительной силы и готовности ее применить", - отмечает эксперт НАТО Лори Линдстром.

Источник: korrespondent.net
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