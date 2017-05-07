Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2017, среда, 10:37
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,21
05. 07. 2017

В Одесской области нашли сумку с взрывчаткой и патронами

Житель Белгород-Днестровского района нашел на приусадебном участке заброшенного сельского дома сумку с тротиловыми шашками и боеприпасами. Инцидент произошел в селе Выпасное. Выехавшие на место правоохранители оцепили участок и вызвали группу специалистов-пиротехников, сообщает местное издание Думская.

Сотрудники пиротехнической службы исследовали содержимое сумки и изъяли из нее четыре тротиловые шашки ТШ-200, гранатометный выстрел ВОГ-25, а также запалы и около 300 патронов для пистолетов и автоматов. Изъятое направлено на экспертизу.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Личность владельца арсенала устанавливается.

 
 
 
 
 

 Напомним, 19 июня рядом со Славянском Донецкой области сотрудники СБУ и военнослужащие ВСУ обнаружили тайник с тремя огнеметами "Шмель".

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО нашли тайник с российским огнеметом.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.