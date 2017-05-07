В Одесской области нашли сумку с взрывчаткой и патронами

Житель Белгород-Днестровского района нашел на приусадебном участке заброшенного сельского дома сумку с тротиловыми шашками и боеприпасами. Инцидент произошел в селе Выпасное. Выехавшие на место правоохранители оцепили участок и вызвали группу специалистов-пиротехников, сообщает местное издание Думская.

Сотрудники пиротехнической службы исследовали содержимое сумки и изъяли из нее четыре тротиловые шашки ТШ-200, гранатометный выстрел ВОГ-25, а также запалы и около 300 патронов для пистолетов и автоматов. Изъятое направлено на экспертизу.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Личность владельца арсенала устанавливается.

Напомним, 19 июня рядом со Славянском Донецкой области сотрудники СБУ и военнослужащие ВСУ обнаружили тайник с тремя огнеметами "Шмель".

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО нашли тайник с российским огнеметом.

Источник: korrespondent.net