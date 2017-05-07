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05. 07. 2017

США отменили запрет на провоз ноутбуков в самолетах из Турции

Соединенные Штаты ослабили правила перевозки электроники на самолетах из Турции. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на турецкую информагентство Dogan.

Пассажирам утреннего рейса авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Стамбул – Нью-Йорк 5 июля разрешили брать с собой в салон самолета электронные устройства, больше смартфона, а не сдавать их в багажное отделение.

Ранее Турция усилила меры безопасности и контроль пассажиров в крупнейшем международном аэропорту страны – стамбульском имени Ататюрка.

Отметим, несколько дней назад США отменили запрет на перевозку большой электроники на борту самолетов для пассажиров из Абу-Даби. Рейсы из Абу-Даби в США выполняет единственная авиакомпания – Etihad.

Напомним, в марте США и Великобритания запретили перевозить в ручной клади электронику, превышающую по размерам смартфон на прямых авиасообщениях из десяти аэропортов в мусульманских странах. Речь шла об аэропортах в Египте, Иордании, Кувейте, Марокко, Катаре, Турции и по два аэропорта в Саудовской Аравии и ОАЭ. Это объяснили необходимостью предотвращения терактов. 

Источник: korrespondent.net
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