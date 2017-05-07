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05. 07. 2017

Горишним Плавням грозят уголовным делом за стелу

В Горишних Плавнях Полтавской области (бывший Комсомольск) решили восстановить стелу на въезде в город с бывшим названием города. По этому поводу Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился к генпрокурору, председателю СБУ и председателю Нацполиции с просьбой провести расследование.

Как сообщает пресс-служба УИНП, власти города поручили коммунальному предприятию изготовить недостающие элементы (буквы С и М) для восстановления стелы, выделив 8 тысяч гривен из местного бюджета.

"В обращении в правоохранительные структуры Институт нацпамяти просит возбудить уголовное производство по ст. 4361 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности", - говорится в сообщении учреждения. 

Стелу, которая установлена на въезде в город со стороны Кременчуга, повредили в ночь на 19 мая. На ней были сорваны две буквы. 

Напомним, что на городских общественных слушаниях большая часть участников поддержало идею переименования бывшего Комсомольска в Святониколаевск.

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Источник: korrespondent.net
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