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05. 07. 2017

Виновников падения МН17 будут судить в Нидерландах

Виновников катастрофы Boeing МН17 будут судить в Нидерландах по нидерландскому законодательству. Об этом говорится  в письме  нидерландского правительства к парламенту.

Такое решение совместно приняли страны, что входят в Совместную международную следственную группу - Нидерланды, Украина, Бельгия, Малайзия и Австралия, в связи с тем, что большинство родственников погибших находятся в Голландии, а местная правовая система считается одной из лучших в Европе .

В заявлении отмечается, что уголовное расследование по факту катастрофы Boeing МН17 продолжается, в нем есть прогресс, и определение правовых норм позволит быстрее довести дело до суда.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В январе 2017 нидерландский журналист нашел на Донбассе фрагмент кости одной из жертв трагедии. Члены семей погибших заявили, что будут добиваться новых поисковых работ.

Источник: korrespondent.net
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