В Китае проект "автобуса над дорогой" признан аферой

Власти Китая провели расследование по проету "приподнятого над проезжей частью" автобуса. В официальном заявлении, которое обнародовали 4 июля, сказано, что проект является мошенничеством.

По делу арестовано более 30 человек, после заявления 72 инвесторов. Ущерб оценивается в $1.3 миллиарда (на октябрь 2016-ого).

По решению города, испытательные пути длиной 300 метров будут снесены, а единственная модель поставлена на хранение в гараж

Напомним, испытания автобуса прошли в августе 2016 года.

Власти Китая назвали автобус-портал обманом инвесторов

Источник: korrespondent.net