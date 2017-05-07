В Китае проект "автобуса над дорогой" признан аферой

Власти Китая провели расследование по проету "приподнятого над проезжей частью" автобуса. В официальном заявлении, которое обнародовали 4 июля, сказано, что проект является мошенничеством.
По делу арестовано более 30 человек, после заявления 72 инвесторов. Ущерб оценивается в $1.3 миллиарда (на октябрь 2016-ого).
По решению города, испытательные пути длиной 300 метров будут снесены, а единственная модель поставлена на хранение в гараж
Напомним, испытания автобуса прошли в августе 2016 года.
Власти Китая назвали автобус-портал обманом инвесторов
Источник: korrespondent.net