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05. 07. 2017

В Киеве живет наибольшее число переселенцев

В столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины", - сказал Поворозник, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, 80 тыс. внутренне перемещенных лиц получают соответствующие льготы, около 20 тыс. получают пенсионное обеспечение.

Замглавы КГГА также констатировал проблему обеспечения переселенцев жильем.

"Если у нас более менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечение дошкольными учреждениями детей, конечно, наибольшее проблемой является обеспечение жильем людей, которые приехали в город Киев", - добавил Поворозник.

Напомним, В столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины", - сказал Поворозник во время "круглого стола" "Долгосрочные решения и социальное жилье для ВПЛ: международный опыт и украинская практика" в Киеве в среду.

По его словам, 80 тыс. внутренне перемещенных лиц получают соответствующие льготы, около 20 тыс. получают пенсионное обеспечение.

Замглавы КГГА также констатировал проблему обеспечения переселенцев жильем.

"Если у нас более менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечение дошкольными учреждениями детей, конечно, наибольшее проблемой является обеспечение жильем людей, которые приехали в город Киев", - добавил Поворозник.

Напомним, из-за недавней хакерской атаки с помощью вируса Petya, по состоянию на 5 июля управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) временно не могут выдавать переселенцам документы, подтверждающие их статус временно перемещенного лица.

Источник: korrespondent.net
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