Дело MH17: Украина окажет помощь Нидерландам

Президент Порошенко отреагировал на заявление о том, что виновников катастрофы рейса МН17 будут судить в Нидерландах по нидерландскому законодательству.

"Сегодня Правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу сбитого самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов. Этот механизм привлечения виновных к ответственности за совершение ужасного преступления был произведен государствами-участниками Совместной группы по расследованию - Австралией, Малайзией, Бельгией, Нидерландами и Украиной", - написал президент в Facebook.

Также он подчеркнул, что Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных.

"Хочу напомнить, что именно Россия заблокировала создание международного трибунала под эгидой ООН. Поэтому верю в справедливость, беспристрастность и объективность нидерландского правосудия!", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее СМИ нашли место жительства ключевого подозреваемого в крушении Боинга.

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Источник: korrespondent.net