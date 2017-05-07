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05. 07. 2017

Заранее оплаченные поездки в метро Киева сохранятся после подорожания

Все поездки на бесконтактных картах, приобретенные пассажирами до подорожания проезда, сохранятся после изменения тарифа. Об этом заявила руководитель пресс-службы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире телеканала 112.

"Все поездки будут сохранены. Если вы сегодня-завтра пополните карту, вы сможете ей спокойно пользоваться по 3,5 грн еще определенный период, пока не используете. Все билеты, которые люди купили, будут действительны до конца месяца", - сказала Макогон.

По словам Макогон, повышение тарифа обусловлено, прежде всего, подорожанием электроэнергии.

"Основной причиной были тарифы на электроэнергию, в 2015 году платежка для метрополитена составляла около 100 млн гривен, теперь мы получаем платежку на 400 млн грн. Этого изменения тарифа хватит только чтобы заплатить за коммунальные платежи, ни на инновации, развитие, покупки нового состава, - все эти затраты берет на себя город", - добавила она

Как сообщал Корреспондент.net, с 15 июля нынешнего года стоимость проезда в метро Киева подорожает на одну гривну и составит 5 гривен за разовую поездку.

В Киевском метрополитене объяснили планы поднять стоимость проезда двумя причинами – подорожанием электроэнергии и увеличением уровня минимальной зарплаты.

Источник: korrespondent.net
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