В ОБСЕ предлагают признать Россию оккупантом

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ подготовил проект резолюции, в котором Россия признается оккупантом. Авторы документа призывают Россию отменить аннексию Крыма и соблюдать договоренности по Донбассу.

В частности, признается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "российских гибридных сил".

Также в резолюции Россию "как государство-оккупант" призывают обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ по территории Крыма, а также заявляют о поддержке Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации в Донбассе.

Стороны конфликта также призываются к отводу оружия крупного калибра и предоставлению возможности гуманитарным миссиям осуществлять свою деятельность на Донбассе.

Депутаты ПА ОБСЕ в подготовленном проекте резолюции обращаются к России с призывом прекратить оккупацию Донбасса и Крыма, а также призывают Россию "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ осталась без генсека.

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Источник: korrespondent.net