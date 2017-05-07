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05. 07. 2017

СМИ: Омелян заявил о миллионах убытков из-за Petya

Министерство инфраструктуры Украины понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотен рабочих мест и двух из шести серверов, вызванного кибератакой, которая произошла 27 июня.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил Associated Press.

«Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его министерство понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотен рабочих мест и двух из шести серверов», - говорится в сообщении.

 Издание отмечает, что сейчас опрошенные украинские чиновники еще не могут точно  оценить объем общего ущерба в результате кибератаки, которая началась накануне Дня Конституции Украины.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

Источник: korrespondent.net
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