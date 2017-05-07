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05. 07. 2017

Центрэнерго продолжает переговоры с США о поставках угля

Государственное Центрэнерго продолжает переговоры с США относительно поставок дефицитных марок угля в Украину.Об этом заявила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, сообщает Укринформ.

"У нас была блокада, тем не менее, мы обошлись без веерных отключений. Частные компании начали привозить уголь из ЮАР, Центрэнерго ведет активные переговоры со Штатами. Это поддержал министр. Если мы законтрактуем, это будет позитивно", - сказала Бойко.

По ее словам, Украина пока не сможет резко отказаться от использования угля.

"Это также большая социальная нагрузка на правительство, занята (в сфере добычи угля - ред.) большая часть населения", - отметила заместитель министра.

Напомним, по словам президента Петра Порошенко, в июне Украина достигла договоренности с США о возможности закупки 2 млн тонн угля.

Источник: korrespondent.net
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Украина
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