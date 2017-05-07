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05. 07. 2017

В Раде не поддержали обвинения против Лозового

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду, 5 июля.

"Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады признал представление генерального прокурора Юрия Луценко "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Андрея Лозового Сергеевича" являющимся законно мотивированным, однако недостаточно обоснованным", – зачитал вывод комитета исполняющий обязанности его главы Павел Пинзенык.

По решению комитета, утвержденный вывод должен быть направлен председателю Верховной Рады Андрею Парубию вместе с представлением генерального прокурора.

Сам Лозовой призвал членов комитета поддержать представление ГПУ о снятии с него неприкосновенности для привлечения к ответственности.

Напомним, в ГПУ Лозового подозревают в уклонении от налогов на 1,7 млн гривен.

Накануне Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Олеся Довгого ("Воля народа"). До этого комитет не поддержал представление ГПУ о снятии неприкосновенности с нардепа от Народного фронта Евгения Дейдея.

Источник: korrespondent.net
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