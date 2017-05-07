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05. 07. 2017

В Сети показали разгон демонстрантов перед G20

В Гамбурге полиция разогнала ночную демонстрацию противников саммита G20. Видео публикует Ruptly.

Стражи порядка перегородили все прилегающие улицы при помощи спецтехники, после чего полицейский спецназ со щитами и дубинками начал оттеснять участников митинга. Для разгона толпы, насчитывающей около 500 человек, использовались водометы.

Власти Германии опасаются, что в ближайшие дни в Гамбурге пройдут массовые демонстрации.

Напомним, ранее в Гамбурге военным запретили носить форму во время G20.

Источник: korrespondent.net
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