Макрон опустился под воду на атомной подлодке

Президент Франции Эммануэль Макрон спустился под воду на атомной подводной лодки Le Terrible в рамках военных учений, которые имитируют запуск ядерной ракеты.

Глава государства опустился на борт субмарины с вертолета. Фотографию спуска Макрон опубликовал на своей странице в Twitter.

Президент Франции подчеркнул важность сил ядерного сдерживания, назвав их "краеугольным камнем безопасности".

А имитация ядерного запуска с борта Le Terrible была частью программы визита президента на военно-морскую базу Иль-Лонг, где он провел весь день.

Макрона спускают на борт подлодки. Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

Там дислоцируются все четыре французские атомные подводные лодки, оснащенные ядерными баллистическими ракетами.

Кроме подводных лодок, ядерные ракеты есть и на вооружении французских ВВС. В целом ядерный арсенал Франции составляет около 300 боеголовок.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее президент Украины Петр Порошенко поднялся в воздух на истребителе СУ-27.

Украиснкая служба Би-би-си

Источник: korrespondent.net