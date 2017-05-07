В Борисполе задержан перевозчик наркотиков

Сотрудниками Государственной пограничной службы во время пограничного контроля в международном аэропорту Борисполь задержан гражданин России, который находился в международном розыске, сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанный прибыл рейсом из Тбилиси. При прохождении паспортного контроля на мужчину отреагировала база данных Интерпола. Выяснилось, что россиянин находился в розыске за контрабанду наркотиков в особо крупных размерах. После проведения документального оформления, преступник передан сотрудникам Национальной полиции. Кроме того, предупрежден дежурный Украинского бюро Интерпола в Киеве.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в Украину 70 российским артистам.

С начала 2017 года пограничники запретили въезд в Украину 2500 иностранцам.

Источник: korrespondent.net