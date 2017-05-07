Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2017, среда, 16:46
+18°C
Завтра +19°C
+18°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
05. 07. 2017

Балчун пожаловался на ущерб от пассажиров

Пассажирские перевозки за первое полугодие 2017 года причинили Укрзализныце убытки на сумму 5,4 млрд грн, что на 30% выше прошлогоднего показателя, заявил Войцех Балчун на своей официальной странице в Facebook.

"От перевозки пассажиров ущерб получен в сумме 5,4 млрд грн, который по сравнению с временными контрольными заданиями 6 месяцев 2017 года уменьшился на 0,5 млрд грн, но до отчета аналогичного периода прошлого года убыток вырос на 1,3 млрд грн", - сообщил глава компании.

В целом услугами железных дорог воспользовались 103,2 млн  пассажиров, что на 2,3,% больше аналогичного показателя прошлого года.

Объем пассажиропотока вырос на 6,5% по сравнению показателя прошлого года и составил 13735 млн пасс-км.

При этом, по словам Балчуна, за 6 месяцев финансовый результат по грузовым перевозкам составляет 7,2 млрд гривень, что больше на 1,2 млрд грн временных контрольных заданий и на 1,3 млрд грн превышает отчет аналогичного периода прошлого года.

За полгода Укрзализныця  перевезла 166,1 млн тонн грузов, что меньше временных контрольных заданий на 0,9% и больше отчета 6 месяцев 2016 на 2,2%.

По информации руководителя Укрзализныци, общие доходы от перевозок по сравнению с первым полугодием 2016 выросли на 4 млрд грн.

Напомним, с 1 июля в Черкасской и Кировоградской областях на 15% увеличилась стоимость проезда на пригородных поездах. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.