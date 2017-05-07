Медведчук: Власть ведет зачистку информационного поля

На свободу слова в Украине посягают не только правоохранительные органы – пришедшая после победы Майдана команда давно уже превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

"Парадоксальным образом Майдан, восставший против нарушения демократических норм режимом Януковича, привел к власти команду, которая давно уже превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова в стране. Лишение лицензий неугодных телеканалов и закрытие газет, административное давление на редакции украинских СМИ и отказ в аккредитации российским журналистам, погромы в редакциях и нападения на сотрудников медиа, запрет российских соцсетей и поисковиков – эти методы борьбы с инакомыслием давно вошли в арсенал "демократической" власти", – отметил он.

По мнению Медведчука, власть ведет агрессивную зачистку информационного поля ото всех, кто не разделяет точку зрения официального Киева.

"Результат такой политики – ограничение свободы слова в Украине – сегодня уже очевиден. Как, впрочем, и то, что наступление на демократические свободы не пойдет на пользу стране. Декларируя европейские ценности, команда еврореформаторов все больше отступает от демократических норм, затягивая страну в средневековье", – резюмировал он.

Напомним, недавно журналисты интернет-издания Страна.ua обратились к послам стран "Большой семерки" и к представительству Евросоюза в Украине по поводу давления властей на них.

Источник: korrespondent.net