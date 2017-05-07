Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2017, среда, 16:46
+18°C
Завтра +19°C
+18°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
05. 07. 2017

Медведчук: Власть ведет зачистку информационного поля

На свободу слова в Украине посягают не только правоохранительные органы – пришедшая после победы Майдана команда давно уже превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.

"Парадоксальным образом Майдан, восставший против нарушения демократических норм режимом Януковича, привел к власти команду, которая давно уже превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова в стране. Лишение лицензий неугодных телеканалов и закрытие газет, административное давление на редакции украинских СМИ и отказ в аккредитации российским журналистам, погромы в редакциях и нападения на сотрудников медиа, запрет российских соцсетей и поисковиков – эти методы борьбы с инакомыслием давно вошли в арсенал "демократической" власти", – отметил он.

По мнению Медведчука, власть ведет агрессивную зачистку информационного поля ото всех, кто не разделяет точку зрения официального Киева.

"Результат такой политики – ограничение свободы слова в Украине – сегодня уже очевиден. Как, впрочем, и то, что наступление на демократические свободы не пойдет на пользу стране. Декларируя европейские ценности, команда еврореформаторов все больше отступает от демократических норм, затягивая страну в средневековье", – резюмировал он.

Напомним, недавно журналисты интернет-издания Страна.ua обратились к послам стран "Большой семерки" и к представительству Евросоюза в Украине по поводу давления властей на них.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.