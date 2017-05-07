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05. 07. 2017

Полиция Германии купила документы из панамского досье

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) в рамках борьбы с отмыванием денег и налоговыми махинациями приобрело так называемые "Панамские досье". Как сообщает dpa со ссылкой на источник в правительственных кругах, за объемную базу данных было уплачено около пяти миллионов евро. Таким образом в Германии смогут расследовать случаи уклонения от уплаты налогов.

Полученные данные будут изучены и проверены при участии экспертов Управления финансов федеральной земли Гессен. При этом BKA обработает миллионы полученных файлов так, чтобы в результате их можно было использовать в электронном виде. Это займет как минимум несколько месяцев.

"У нас есть не только возможности, но и политическая воля решительно вести борьбу с налоговыми преступлениями", – заявил министр финансов земли Гессен Томас Шефер.

"Панамские досье" были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами.

Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире.

Ранее Дания почти за миллион евро выкупила данные о своих гражданах, имена которых упомянуты в так называемых "панамских досье".

Источник: korrespondent.net
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